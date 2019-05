Jorge Sanz confiesa que ha ligado con Belén Esteban

3 Criado «a base de collejas»

Sanz, hijo de un coronel del ejército, se crió en una familia estricta. Su padre era coronel de caballería. «Me llevaba a vivir con él al cuartel… Te crías a base de collejas. Me dejaban hacer películas con dos condiciones: si iba bien en el colegio y no me volvía idiota. Mi hermano Santi, cada vez que hacía un tontería, me daba una colleja…»