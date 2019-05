Jorge Javier Vázquez se sincera sobre el ictus que le cambió la vida

Jorge Javier le ha dado su entrevista más esperada a Bertín Osborne. El presentador de ‘Sálvame’ ha recibido al programa ‘Mi casa es la tuya’ para desvelar cómo es su vida ahora después de sufrir un ictus. Además, el catalán se ha abierto en canal y ha explicado cómo fue su dura infancia y la relación con su padre.

Todo sobre la madre de Jorge Javier Vázquez, María Morales, que debuta con Bertín Osborne como protagonista

Un giro de 180 grados

«¿Te acuerdas de cuando estuvo aquí Bertín que le dije que estaba en el mejor momento de mi vida? Y a los tres meses ‘pataplam’, la que me cayó«, comenzaba a esgrimir Jorge Javier Vázquez al inicio de ‘Mi casa es la tuya’.

Así comenzó todo

«Me fue un fin de semana a Marrakech con una amiga y me desmayé. Al despertarme no noté absolutamente nada. El domingo salí de copas y me acosté muy tarde. El trabajo del martes por la noche y el miércoles noto que me duele la cabeza. El jueves hice ‘GH Dúo’ con un dolor de cabeza tremenda«, cuenta el presentador de ‘Sálvame’.

«Tenía mucho miedo»

Tenía mucho miedo y me acordaba del tumor de mi padre. También me acordé de David Delfín. Él decía que fue al médico después de tener muchos dolores de cabeza. Me dije que tenía que ir al médico», proseguía el catalán

Le encuentran una mancha en el cerebro

Asimismo, Vázquez explica que cuando llegó al hospital, y tras hacerle una resonancia, le encontraron «una manchita en el cerebro«.

Volvió a aparecer su ex en su vida

Jorge Javier Vázquez también ha asegurado que durante su estancia en el hospital apareció su ex. «Qué mejor momento que ver a tu ex, que no has visto en un año y medio. Me daba mucha vergüenza verlo«, contaba entre risas.

«Me quedé en estado de shock»

El también presentador de ‘Supervivientes’ afirma que mientras que estaba sedado escuchó al médico decir palabras como «grave» y «morir» que le empezaron a preocupar. «El médico me dijo que era muy grave. Me dijeron que había una aneurisma. Me quedé en estado de shock. Tardaron seis horas en operarme, se lo oculté a mi madre», comenta.

Testamento a favor de Paco

Durante la entrevista, el presentador estrella de Telecinco aseguró que aprovechó para hacer testamento a favor de su ex, Paco. «Hice un vídeo. Le iba a dejar alguna casa pero al final le dejé dinero en efectivo«, comenta Vázquez.

A vivir a medio gas

«Me dijeron que había que vivir a medio gas», declara.

¿Y el sexo?

«Le dije al médico que si podía tener sexo. Me dijo que sí, pero normal, y le pregunté qué era lo normal. Me dijo que había que tener cuidado, con los esfuerzos y las posturas. Y dije que prefería no hacerlo«, relata entre risas.

Lo pero: la cancelación de la gira

«Tengo una sensación de derrota cuando tuve que cancelar la gira. Estuve una semana llorando. Me queda mucha tristeza no despedirme de la gente«, confiesa Jorge Javier Vázquez.