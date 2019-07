El presentador de 'Sábado deluxe' ha asegurado que es muy sano para el concurso que la tonadillera no haya ganado.

Jorge Javier Vázquez se ha sentado en ‘Sábado deluxe’ para contar todos los secretos de su entrevista con Isabel Pantoja tras salir de ‘Supervivientes’. Asimismo, el presentador estrella de Telecinco ha explicado cómo fue la conversación que mantuvo con la tonadillera antes de comenzar el reality de aventuras.

La reacción de Isabel Pantoja al saber que su sobrina Anabel se casa

«No quise verla antes de entrar, nunca quiero ver a ningún concursante, quiero tener la misma sensación de sorpresa que la audiencia. Me llamó la atención su cambio físico, la tenía enfrente y era muy pequeñita», comentaba el presentador.

Pantoja y jorge Javier prometen ir juntos a ‘GH Dúo 2’ como pareja

«En ese momento, hablar de lo que nos pasó hubiera colocado la entrevista en un lugar que no era. Viene de un concurso muy duro y era su momento, era su noche. Ellos no tienen información porque se les aisla para que la magia no se rompa», explicaba Jorge Javier Vázquez.

¿Quién es quién? Desvelamos la corte de Pantoja, reunida en plató

Jorge Javier Vázquez también ha querido valorar el momento en el que tonadillera vio el enfrentamiento entre sus dos hijos, Kiko Rivera y Chabelita. «Ese mazazo no se lo esperaba. Vi destrozada a Isabel cuanto emitieron el vídeo de la pelea de sus hijos. Aneth estaba totalmente derrumbada, no te sé decir si era por vergüenza suya o por otra cosa», decía.

Isabel habla alto y claro sobre su reconciliación con Chelo

Asimismo, Jorge Javier quiso explicarle a la audiencia cómo fue su llamada con la tonadillera días antes de que comenzara el reality de aventuras. «Me pregunto por mi estado de salud. Me decía que lo iba a pasar muy bien y yo decía: ‘Madre mía dónde piensa que va a ir’. Le sigo teniendo mucho cariño a Isabel Pantoja y creo que ella a mi también«, aseveraba el presentador.

Isabel Pantoja se derrumba al saber que Kiko y Chabelita no se hablan

El presentador de ‘Sálvame’ también quiso defender a la tonadillera de las criticas que ha recibido por reaparecer en la gala de ‘Supervivientes’ hecha un pincel. «Esta democratización de que todos somos iguales… no todos somos iguales. Se haría también con otro persona que estuviera a su altura», sentenciaba Vázquez.

Isabel pone fin a su pesadilla en la cárcel: «El pasado está enterrado»

«Es muy sano para el concurso que ella no haya ganado», matizaba el presentador.

Todos los privilegios de los que Pantoja ha disfrutado respecto a sus compañeros