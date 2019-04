4 Paolo Vasile le dio la noticia

Fue Paolo Vasile quien le anunció el bombazo televisivo de la temporada. “Me llamó Paolo Vasile, al que agradezco cuánto se ha preocupado por mí todo este tiempo. Se puso en contacto conmigo el martes pasado y me dijo: ¿Estás sentado? Siéntate. Eran como las siete y media de la tarde. Pensé: ‘Como he estado a punto de irme al otro barrio me habrán dado un premio muy importante o me renuevan por lo que pueda pasar…”, ha bromeado.