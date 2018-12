1 Kiko Rivera e Irene Rosales, los primeros concursantes confirmados

Durante la final de ‘GH VIP 6’, y después de que todos los concursantes abandonaran Guadalix, la casa más famosa de la televisión abrió sus puertas para recibir a Irene Rosales y Kiko Rivera. Se trata de la primera pareja confirmada para ‘GH Dúo’.

“Lo que más miedo me da es un poco todo. Es una exposición 24 horas, nunca lo he hecho, no sé como me va a repercutir fuera. El separarme de mis hijas también, pero bueno, es una aventura bonita y la tengo que hacer”, explicó Rosales. Por su parte, el hijo de Isabel Pantoja aseguró que tenía un “poquito de miedo” y que intentarían “llevarlo le mejor posible”.