Jorge Javier Vázquez, en su cita con un Míster Gay: «Para mí es fundamental la cama»

2 ¿Habrá una segunda cita?

El presentador de ‘Sálvame’ le dejó claro que no le gusta estar con alguien que busque fama. «No me gustaría tener novios a los que les gustara posar en los photocalls«. Si tuvieran una segunda cita, Jorge Javier le preguntó al sevillano qué le gustaría hacer. «Lo que surja: una cena, una película, una cena», le respondió.

