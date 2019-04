Jorge Javier Vázquez confirma que presentará ‘Supervivientes’

Jorge Javier Vázquez ha confirmado que ya está totalmente recuperado del ictus que sufrió hace un mes. Y se reincorporará en breve al trabajo. "El médico me ha dicho que el 25 de abril estaré presentando el programa".

Ya es oficial. Jorge Javier Vázquez estará al frente de ‘Supervivientes’. El presentador ha confirmado esta tarde que conducirá el reality más esperado de la pequeña pantalla. “Hoy me he ido a hacer las pruebas y el médico me ha dicho que el 25 de abril estaré presentando el programa”.