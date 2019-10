Fueron muchos los compañeros de Belén Esteban los que criticaron su comportamiento dentro de ‘GH VIP 3’. A pesar de que han pasado los años, la princesa del pueblo sigue recordando todos los comentarios negativos que le propinaron los colaboradores de ‘Sálvame’. Y más ahora que Mila Ximénez está dentro de la casa de Guadalix. Ante este «perdono pero no olvido», Jorge Javier Vázquez ha querido preguntarle a la de Paracuellos qué es lo que dijo para que siguiera guardándole rencor.

Durante ‘Sábado deluxe’, y entre risas, Jorge Javier Vázquez quiso que su gran amiga, Belén Esteban, le recordara qué es lo que dijo durante su participación en ‘GH VIP’ para que esta continuara dolida. «Te lo voy a seguir recordando toda la vida. ¿No recuerdas tú tu premio Ondas?», bromeaba la colaboradora. Ante esto, el presentador quiso echar la vista atrás y reflexionar sobre lo ocurrido. «Tú dices que nosotros no nos atrevemos a decir lo que nos parece el concurso de Mila, pero yo me sentía más atado para hablar de tu concurso que el de Mila. Estaba pensando qué coño dije yo de ella para que te moleste tanto», comentaba el catalán.

«Madre mía, no me retes… A mí me defendía mi amiga Mariví y tuvo que dejar de hacerlo. Si tú quieres que yo te lo traiga, te lo demuestro. Te prometo que la semana que viene te lo enseño», contestaba Esteban. Por su parte, Jorge Javier continuó pensando sobre sus palabras durante el tiempo que la princesa del pueblo estuvo dentro de la casa de Guadalix.

«Creo que lo más fuerte que dije es que por nuestra amistad no iba a decir nada», decía el también presentador de ‘Supervivientes’. «Me dijisteis de todo, mentira. Lo que te pasa es que las cosas con las que no te sientes a gusto las borras, por eso no te acuerdas», respondía la ganadora de ‘GH VIP 3’. Tras esto, Esteban le prometió enseñarle todos y cada uno de los vídeos que tenía en los que aparecía las declaraciones que tanto le habían dolido.