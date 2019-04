Javier Sardá sustituye a Alejandro Sanz en ‘El Hormiguero’

5 Alejandro Sanz ha enviado un mensaje pidiendo disculpas

“Siento muchísimo no estar con vosotros, pero la salud es lo más importante y no puedo ir. Quiero pediros disculpas y os mando un abrazo enorme. Gracias por la comprensión y un abrazo”. Fue el mensaje que envió Alejandro Sanz a Pablo Motos, a través de un video en el que lamentaba no poder estar en el espacio de Antena 3. “Es una pena, porque me lo paso muy bien con vosotros”.