2 El clan Pantoja, incondicionales de Kiko en las redes sociales

Anabel, al igual que su tía, ha sido muy activa en las redes sociales. Hace apenas unas horas compartía un bonito montaje de fotos con Kiko en su perfil de Instagram. “Debes ganar este premio, has luchado hasta el último día, has compartido muchas cosas, has hecho reír, has ganado muchas semanas líder, te has implicado como compañero y sobre todo has sido REAL y TRANSPARENTE. KIKO RIVERA 🔛 27050″, escribió junto a dos imágenes de ambos cuando eran pequeños y una de mayores.