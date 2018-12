1 Fin a la relación

“Me parece fatal lo que acabas de hacer y aquí nadie sabe el carácter que tengo, ahora mismo tienes un problema conmigo. Que no se te olvide que mi madre es mi madre y que yo también tengo carácter. Que quieres el puto protagonismo. Me estás jodiendo, vas a tener un problema. No entiendo qué pretendes, le tengo que dar la razón a mi madre, tengo otra cosa que me preocupa más ahora. Conmigo ahora no cuentes, y me duele muchísimo, no quiero entrar porque voy a calentarme”, aseguraba Isa Pantoja. Por su parte, Dulce le replicaba que la situación a la que habían llegado era “absurda”.