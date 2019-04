3 Albalá ajusta cuentas con su padre

“Lo de mi padre me parece un poco lamentable, me lo tendría que haber dicho a mi y no cuando estaba en la casa. Estuvimos 5 años sin hablarnos. Yo no veté a mi padre, antes de entrar le pregunté si me podría defender. Me da vergüenza que mi padre hable delante de las cámaras en vez de llamarme por teléfono”, comentaba.