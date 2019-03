6 ¿Por qué invitó al padre de Alejandro Albalá?

“No le invité a él. Tengo muy buena relación con su novia, la invité a ella. Ella vino y me dijo que él me iba a dar un regalo para el niño. Le dije que si quería entrar a tomar algo. Me sorprendió que dijera que se sentía como el abuelo del niño. No he vuelto a verle. No tenía mala intención cuando invité a la mujer del padre de Alejando al cumpleaños de mi hijo”, aclara la hija de la tonadillera.