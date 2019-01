Irene Rosales se plantea abandonar ‘GH Dúo’

Kiko Rivera e Irene Rosales se están proclamado como una de las parejas favoritas de ‘GH Dúo’ gracias al juego que están dando dentro de la casa más famosa de la televisión. Sin embargo, no todo está siendo de color de rosas para uno de ellos. La mujer del DJ ha protagonizado el primer bajón dentro de la edición.

Irene Rosales se plantea dejar ‘GH Dúo’

Irene Rosales se ha venido abajo al acordarse de sus dos hijas. Tanto es así, que la mujer del DJ se ha planteado dejar el concurso. “Tú solo lo harías mejor”, le decía al hijo de Isabel Pantoja.

Kiko Rivera, el mayor apoyo de Irene Rosales

Por su parte, Kiko Rivera, para tranquilizar a su mujer, aseguraba que sus hijas estaban en buenas manos y que no podía venirse abajo. “Las niñas están con sus abuelas y con la familia que es maravillosa. No quiero que te vengas abajo de esta manera. Por favor, fuerza. Estamos aquí y vamos a disfrutar, vamos a intentar llegar lo más lejos posible pero no te pongas así porque como entres en esto… no”, le decía el DJ para intentar quitarle de la cabeza a su mujer cualquier intención de abandonar el programa de Telecinco.

Antonio Tejado, que en ese momento pasaba al lado de la pareja, también quiso animar a Rosales y le aseguró que el hecho de plantearse abandonar el concurso era “una tontería”.

La dura confesión de Kiko Rivera

Kiko Rivera se ha abierta en canal y ha protagonizado, en ‘GH Dúo’, uno de los momentos que pasará a la historia de la televisión. El hijo de Isabel Pantoja no ha dudado en contar cómo han sido los difíciles momentos por los que ha pasado y cómo su mujer ha sido clave en su recuperación.

“Nunca lo he contado, pero tuve adicción a las drogas por unas juntas muy malas. Creía que mis bajones los iba a solucionar en ese mundo y tengo que decir que se puede salir. Eso es malo y solo trae problemas”, explicaba Rivera ante los espectadores.

