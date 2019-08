Ion Fiz revela lo que pagó María Patiño por su vestido de novia

El diseñador Ion Fiz ha revelado en ‘Sálvame’ la cantidad de dinero que pagó María Patiño por su vestido de novia. Y no fue una millonada…

La colaboradora, con presupuesto fijo para su vestido de novia

Ion Fiz ha contado cómo fue que la colaboradora le encargó el vestido de novia para su boda secreta en Sri Lanka. «Me sorprendió muchísimo. Me llamó el 24 de julio. Yo estaba echando la siesta en el sofá y me sonó el móvil. Era María Patiño. Me dijo: ‘Me caso y me gustaría que hicieras el vestido. Tengo 2.500 euros de presupuesto. Me puse a dibujar para ver dos días después a María».

Hizo el vestido en apenas siete días

El diseñador, poco acostumbrado a las prisas, tuvo que correr para crear un vestido perfecto para María. «Tres meses es lo que mínimo tardo entre pruebas y decisión del tejido. Suelo tardar de tres a seis meses en hacer un vestido de novia». Pero la gallega lo quería en una semana, antes de partir rumbo a Sri Lanka, donde dio el ‘sí, quiero’ a Ricardo Rodríguez después de 14 años de relación. «Desde que me encargó el diseño, todo fue María Patiño hasta el 5 de agosto, que es cuando le entregué el vestido. Fue una semana intensa. Flipé».

«Estaba espectacular de blanco»

Ion Fiz realizó varios bocetos para la colaboradora, que finalmente eligió un diseño blanco escotado, no uno rojo, tal y como soñaba casarse desde que era niña. «Se lo hubiera hecho rojo, pero estaba espectacular de blanco», explicó el diseñador.

«Ha sido la mujer a la que he vestido de novia que más fácil me lo puso»

El creador ha explicado que fue muy fácil trabajar con María. «Ha sido la mujer a la que he vestido de novia que más fácil me lo puso». Además, después de que compartiera la foto de su boda en Instagram, muchas clientas se han interesado por el diseño. «Ya han llamado unas cuantas que solo quieren ese vestido. No igual, porque es exclusivo, pero parecido».

