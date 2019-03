Así es la imagen de Encarna Sánchez e Isabel Pantoja que desató la ira de la locutora

La amistad entre Isabel Pantoja y Encarna Sánchez vuelve a estar en el punto de mira, a pesar de que hace 23 años que la locutora falleció. Ha sido Diego Arrabal en ‘Viva la vida’ quien ha vuelto a rescatar la polémica relación gracias a una imagen que nunca antes había sido publicada.

La imagen que desató la ira de Encarna Sánchez

Se trata de una instantánea que Encarna Sánchez intentó que no saliera en la prensa. En concreto, es una imagen en la que la locutora aparece en bikini junto a Isabel Pantoja.

Una foto que se publicó en su día retocada

Según el paparazzi, la imagen sí se llegó a publicar, aunque retocada. En la prensa solo apareció la foto de la tonadillera.

Tenía mucho poder

“En esta fotografía, que salió publicada en una revista nacional, desapareció Encarna Sánchez. El poder que tenía Encarna era tal que consiguió que la revista no la publicara“, explicaba Arrabal.

El fin de la amistad entre Pantoja y Encarna Sánchez

Asimismo, el paparazzi ha explicado en ‘Viva la vida’ que las imágenes se repitieron a la semana siguiente. En estas, aparecía la tonadillera junto a María del Monte. Estas fotografías rompieron la amistad entre Pantoja y la locutora. “Las malas lenguas dicen que Isabel Pantoja se dejó hacer estas fotografías“, explicaba Arrabal.

Emma García abandona el plató

“Me han dejado aquí solo con lo que Encarna Sánchez nunca hubiese querido que se publicase, y que hoy vamos a hacer público. Hasta Emma García se ha tenido que ir asustada del plató“, explicaba Diego Arrabal minutos antes de mostrar la polémica foto. Sin embargo, finalmente la presentadora del espacio de Telecinco recapacitaba y volvía al plató. “Me ha dado yuyu y he dicho ‘no, no, no’. Pero al final he vuelto. Es muy fuerte esto, después de 23 años y con el carácter que tenía esta mujer”, contaba entre risas.

