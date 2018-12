Bertín Osborne sobre Andalucía: “La gente está hasta las pelotas”

3 Bertín Osborne vuelve a hablar de Venezuela

Es inevitable que la palabra Venezuela no salga de la boca de Bertín. El artista y presentador está rodeado de venezolanos, como su mujer, cuñados o sobrinos. Aprovechó el espacio que le cedió Pablo Motos para hablar de la situación real del país: “Es una tragedia humanitaria y quien lo niegue es un miserable, porque es una verdad como un templo. Ahí la gente no tiene qué comer”, comentó. Además, no quiso perder la oportunidad de contar el crudo relato de un amigo cercano que vive en Venezuela: “Tengo un íntimo amigo mío que se tuvo que operar en Caracas y tuvo que comprarse sus cosas para la operación, hasta el algodón. Se lo tuvo que traer de contrabando de Miami. Estoy muy concienciado con el tema, no porque me coja muy de cerca, sino porque adoro Venezuela desde que empecé a cantar. Es un tema que a mi me preocupa muchísimo y que me duele en el alma”, dijo finalizando con una última frase: “Decirles que ojalá pronto seamos libres”.