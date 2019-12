Tres meses después del fallecimiento de su padre, Camilo Sesto, y tras un tiempo de especulaciones sobre su estado de salud, Camilo Blanes se ha pronunciado: «Estoy bien, tengo días buenos y días malos como todo el mundo», ha confirmado.

Cabe recordar que su madre, Loudes Ornelas, aseguraba recientemente que temía por el estado de salud de su hijo ya que había vuelto a consumir alcohol y no atravesaba un buen momento. Recalcaba que necesitaba la ayuda de profesionales. «Estoy bien de salud», ha afirmado Camilo Blanes a las cámaras de ‘Viva la vida’. Añadía que estaba «sobrio» y acerca de las palabras de su madre: «Igual lo ha dicho porque salí una noche». Ha querido quitar hierro al asunto: «Exagera algunas cosas y da entrevistas sobre ello. Un beso mamá, te quiero igualmente».

El fallecimiento de su padre ha supuesto un duro golpe porque nunca había sufrido la muerte de una persona cercana: «Encima es mi padre. Ha cambiado todo, pero me ha dejado una serie de principios de valores, eso es lo que tengo de él. Aparte de muchas otras cosas», reconocía. Subrayaba que pese a su ausencia, su «memoria es sólida. Yo ya sé quién soy. No creo que haya muchos más obstáculos tan duros como este».

Camilo Blanes también ha querido manifestarse sobre la sonada herencia millonaria del artista. Si en un principio explicaba que su vida no cambiará mucho: «No creo que me compre un yate ni nada por el estilo. Voy a seguir siendo productivo artísticamente. No he perdido mi rumbo». Poco después recapacitaba y reconocía que sí lo hará: «Pero será para bien».