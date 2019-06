6 Sobre los malos tratos: «Fue muy duro»

María Patiño le preguntó por los episodios de malos tratos del artista a su madre. «Es la pregunta más dura que me puedas hacer», respondió. «Fue un episodio muy duro y, por eso, no lo he perdonado. Cuando yo tenga un hijo intentaré no hacer eso».