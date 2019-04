¿Ha traicionado Aneth a Isabel Pantoja antes de ‘Supervivientes’?

2 La periodista defiende a Aneth

Riesco asegura que “en ese momento Aneth no me dice que está dentro Isabel, pero mi cámara me lo dice. Aneth me dice que entre en el restaurante, que me quiere presentar a alguien. Entro… y está Isabel Pantoja. Yo flipando, alucinando de ver a Isabel. La saludo, me tomo un café con ella…”. Tras charlar con la cantante, la periodista advierte a la tonadillera de que fuera la espera un cámara de su programa y un paparazzi de una agencia. “Te importaría que yo te grabara? La respuesta de Isabel Pantoja es: “Sin ningún problema, Marta”. Así, Marta Riesco, asegura que “en ningún momento Aneth traiciona a Isabel Pantoja porque esa pregunta yo se la formulo”.