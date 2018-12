Colate sobre Gloria Camila: “Siento mariposas en el estómago”

El programa de ‘Ven a cenar conmigo Gourmet’ parece que se ha convertido en el programa de ‘First Dates’. Las continuas indirectas de Colate hacia Gloria Camila, han convertido la cena de cuatro en una íntima de dos. Aunque Gloria Camila esquivó sus piropos, de vez en cuando le hacían gracia.

Colate suspira por Gloria Camila

La llegada de Gloria Camila con su combinación de negro con pantalones leopardo, ha removido las emociones de Colate, que no pudo quitarle los ojos de encima: “Me gusta, pero no me hace mucho caso… No sé, a mi me sale natural, no es que la estuviera tratando de cortejar”, comentó.

A Gloria Camila le hace gracia

Gloria Camila, que ya lleva varios programas aguantando el cortejo disimulado de Colate, se pronunció ante los redactores del programa: “Colate sigue en su misma línea, al igual que estos días atrás… me hace gracia”, dijo. Además, Gloria Camila añadió después de la cena que le hace reír y le alegra, “un factor que va a su favor”.

Las mariposas vibran dentro del empresario

Colate, dejó caer en la mesa que sentía mariposas por ella: “Siento mariposas en el estómago cuando estoy cerca de la señorita Gloria”, comentó, donde Gloria se mostró simpática ante el comentario: “De verdad, ¿va a ser así todos los días?”, dijo con una sonrisa.

Aprovecha todos los momentos para conquistarla

Cuando fueron a investigar por la casa, acabaron en la habitación de Falete. El momento de ambos comentando las fotos del artista, fue la oportunidad de Colate para seguir intentado conquistar a Gloria Camila. Cuando la hija de Rocío Jurado le preguntó con qué foto se quedaba, el ex de Paulina Rubio no dudó en lanzar otro de sus dardos amorosos: “Yo me quedo contigo”, le dijo, donde añadió fuera de cámaras que “se hubiese quedado en esa habitación toda la cena y a lo mejor toda la vida”.

La realidad le duele

Gloria Camila aprovechó la ocasión navideña para hablar sobre su familia y sus planes con su novio estas navidades, algo que a Colate pareció no gustarle mucho. Cómicamente, se mostró esquivo con ella: “Antes iba a echarte de menos, pero ahora no. Ahora creo que has sido un poco dura conmigo, me ha dolido”, sentenció.

El empresario afirmó durante la cena que su rasgo de ‘piscis’ hace que sea un romántico, y que se enamora muy fácilmente.

