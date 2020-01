La relación entre Adara Molinero y Gianmarco Onestini continúa en un claro tira y afloja. Parece que las cosas entre los dos concursantes de ‘El tiempo del descuento’ han vuelto a dar un giro de 180 grados. Si hace unos días, la exazafata y el italiano se daban una segunda oportunidad, ahora, tras sus discusiones continuas, la magia entre ambos se ha roto.

Gianmarco le pide a Adara que se vayan juntos

«Tu interés hacia mí no es real, tu interés es más de amistad. No es lo mismo, nuestros intereses son diferentes. Yo demuestro las cosas de una forma diferente a la tuya. Tú piensas en tus cosas, no en mí», le echaba en cara el italiano a Molinero, quien ponía cara de incredulidad. «Prefiero que hablemos fuera, no nos hemos conocido en una situación normal», le respondía la ganadora de ‘GH VIP 7’.

Tras este cruce de acusaciones, Gianmarco Onestini comenzó a reprocharle determinadas declaraciones que Adara Molinero hizo después de salir de la casa de Guadalix. «Tú has dicho que he ganado dinero gracias a ti. Tienes la humildad debajo de los pies, no tienes humildad. Si te quieres ir vete, te estoy diciendo que no tienes que estar aquí. Estoy harto de que me trates así«, afirmaba el italiano. Por su parte, Adara, que no daba crédito a lo que estaba ocurriendo, se levantó de la cama y se marchó a otra estancia de la casa de Guadalix indignada: «Madre mía qué paciencia…«.