Gianmarco, descolocado con la actitud de Adara tras ‘GH VIP 7’

Parece que la relación entre Adara Molinero y Gianmarco Onestini se ha enfriado 48 horas después de que terminara ‘GH VIP 7’. Así lo ha explicado el italiano antes de sentarse esta noche en ‘Sábado deluxe’ y ha puesto en duda que puedan llegar a estar juntos después de salir de la casa de Guadalix.

Adara, arrepentida de su beso con Gianmarco en ‘GH VIP 7’

«Tenemos que hablar de muchísimas cosas. Me hubiera gustado simplemente un mensaje, no de vernos porque entiendo el hecho de que esté con su madre, simplemente un mensaje. Yo cuando saludo a Adara le he dicho: ‘He dejado mi número de móvil a tu representante, lo tiene también tu madre, Joao… Por tanto, cuando tengas tiempo escríbeme y hablamos con calma. Tú antes tienes que hacer tus cosas pero mi móvil ya lo tienes’. Después he ido al hotel, le he escrito también en Instagram y me ha respondido pero para mí que no era ella», ha asegurado en la entrevista previa a sentarse en el programa de Telecinco.

¿Con quién ha dormido Adara tras ganar ‘GH Vip 7’: con Gianmarco o su madre?

«Simplemente le he dicho: ‘Adari, esperaba tu mensaje pero entiendo que antes tengas que estar con tus padres. Cuando quieras, sabes que para ti estoy siempre’. Y ella me ha contestado: ‘Gracias, creo que deberíamos hablar'», ha afirmado el exconcursante de ‘GH VIP 7’.

Adara Molinero, ganadora de ‘GH Vip 7’

Esta entrevista llega horas después de que Adara confesase que se arrepiente de haber besado al italiano. «El haberme besado dentro de la casa sí me arrepiento porque le hice daño a Hugo. Podría haber esperado... Lo he reflexionado después de hablar con él. Hemos hablado muy poco, me dijo que lo había pasado muy mal y le dije que era mejor hablarlo en persona», explica la ganadora.