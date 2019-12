Dos días después de que Adara Molinero se alzara con el maletín de ‘GH VIP 7’, Gianmarco Onestini se ha sentado en ‘Sábado deluxe’ para explicar cómo se siente. El italiano ha explicado que la azafata se ha mostrado muy fría con él y da por rota su relación.

Adara, distante con Gianmarco: Su prioridad es su bebé

Gianmarco Onestini está enfadado y no ha dudado en compartirlo con todos los espectadores del programa de Telecinco: «Me siento decepcionado, dolido y cabreado por la situación. Me siento traicionado, Adara me ha roto el corazón por segunda vez. La vi ayer cuando grabábamos y fue muy fría, la esperé al acabar y se fue sin decirme nada. La buscaba con la mirada durante ‘El Debate’, estábamos sentados cerca, y estaba fría».

Gianmarco, descolocado con la actitud de Adara tras ‘GH VIP 7’

El italiano ha asegurado que ha respetado los sentimientos de la ganadora del reality de famosos, aunque también le pide que ella respete los suyos. «Yo ya he dejado mi orgullo debajo de los pies en varias ocasiones. No puedo sufrir todo el tiempo yo. Yo siempre he tenido respeto, pero yo también merezco respeto por mis sentimientos. Yo pienso que ella ya ha decidido», dejaba claro Onestini. Asimismo, ha explicado que se ha llegado a plantear que «todo esto pudiese estar planeado» puesto que «siempre piensa en lo que la audiencia dice de ella». Por su parte, Adara se encontraba viendo la entrevista y se lo hizo saber a su tía Pilu. «Estaba flipando«, comentaba.