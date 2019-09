‘GH VIP 7’: Anabel Pantoja se derrumba, «No me quiero ir»

Anabel Pantoja no lleva nada bien haber sido nominada en la primera semana de ‘GH VIP 7’. No entiende por qué sus compañeros la han elegido como candidata a abandonar la casa de Guadalix de la Sierra. Y así lo ha hecho constar, llorando, en el confesionario.

«Quiero seguir pasándolo bien»

«Quiero seguir pasándolo bien. Tengo mucha ilusión por estar en esta casa. No soy una tía conflictiva», ha explicado la sobrina de Isabel Pantoja, entre lágrimas.

Empeñada en no marcharse de la casa

La colaboradora de ‘Sálvame’ aún no ha superado saber que podría estar fuera de Guadalix antes de lo que hubiera imaginado. «A lo mejor es que no encajo en el concurso», se pregunta.

«Siempre me vengo abajo»

En su conversación a corazón abierto con ‘el súper’, Anabel ha confesado que no es tan fuerte: «Sé que me vengo siempre abajo. Lloro cada cinco minutos. Lloro porque tengo que coger el AVE, porque se me han olvidado los zapatos…»

«De vez en cuando me acuerdo de los míos»

La sevillana no lleva mal el encierro en las cuatro paredes de ‘Gran Hermano’. «De vez en cuando me acuerdo de las cosas de los míos, pero estoy bien. Ellos están descansando de mí». En su alegato a su favor, ha pedido a toda su familia, así como a la audiencia del programa, «que me dejen, por favor, la oportunidad de seguir viviendo en este sueño. No me quiero ir«.

