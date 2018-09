‘GH VIP’: llegan las broncas, los complots y las primeras nominaciones

10 Aramís amenaza con irse de la casa

La noche comenzó con Aramís Fuster y su amago de abandonar la casa, que finalmente quedó en agua de borrajas: “He tomado una decisión… Me gustaría salir. Estoy súper bien con todos, pero quizás mi cometido aquí ha terminado. Les he ayudado de una manera externa y será perfecto que cuando ellos me necesitan lo digan y pueda volver a entrar”. Un concurso sin ella es menos concurso.