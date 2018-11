La revelación de Miriam Saavedra sigue dejando huella en Makoke y Mónica

La bomba que soltó Miriam en el Límite 48 horas de GH VIP sobre la supuesta infidelidad de Makoke con Carlos Lozano sigue haciendo mella en los concursantes, sobre todo en Mónica y Makoke que se vieron en el centro del huracán. A pesar de que no se han creído la revelación de la Reina Inca, las duda acechan en los pensamientos de ambas.

La ¿verdad?

La audiencia está dividida. La bomba de Miriam ha hecho que gente crea lo que dice y otra piense que se lo ha inventado. Pero ella, sigue defendiendo su discurso: “Estoy diciendo mi verdad”.

Makoke responde

Al volver con el tema en la gala del jueves, Makoke vuelve a pronunciarse: “Me da mucha vergüenza hablar de este tema que no tiene ni pies ni cabeza. No creo que Carlos le haya dicho nada. A lo mejor le ha dicho algo parecido y ella lo ha entendido a su manera”, afirma la ex de Kiko Matamoros.

Siembra la duda

Las palabras de Makoke frente a la verdad que defiende Miriam, ¿está confundiendo a Mónica? “No me puedo creer que Carlos se haya pronunciado ante esto. Yo creo que él no hablaría de Makoke. Creo que él sigue siendo un caballero”, sigue diciendo. La defensa al padre de su hija se une con la de Makoke frente a lo que sigue diciendo la Reina Inca.

Carlos lo niega

La guerra ya no es entre tres personas, sino entre cuatro. Carlos Lozano en el pasado Sálvame Deluxe lo negó, diciendo que lo de Miriam es mentira. Nunca ha dicho eso ni ha pasado, dijo rotundamente.

El resto de la casa no sabe qué pensar

A pesar de que la mayoría de la casa no se lleva muy bien con Miriam, los concursantes no saben qué creer. Suso comenta que a lo mejor Miriam está diciendo la verdad, pero las formas no tenían solidez. En cambio Aura se muestra más contundente: “Seguramente se lo hayan dicho… por la seguridad que tenía”.

