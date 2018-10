4 El victimismo de Miriam Saavedra

El presentador considera que la ex de Carlos Lozano también juega sus bazas: “Entiendo que Miriam no fue nada bienvenida a la casa; entiendo que Mónica sea torpe y caiga mal, porque es muy torpe, esto no se lo voy a negar a nadie; entiendo que Suso está haciendo un concurso deplorable y que cuando salga se lo diré, también mete muchísimo la pata. Pero hay una cosa que también se está dando cuenta Miriam, que está siendo salvada semana tras semana por el público y eso le hace tener también una actitud dentro de la casa que está aprovechando del tirón que ve fuera.