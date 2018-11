Aurah se enfrenta a Miriam y Koala: “Quiero que se vayan los dos”

La pasada gala de GH VIP del martes estuvo cargada de momentos tensos. El programa ya arrancó con el enfrentamiento de Laura Matamoros con Makoke, donde la hija de Kiko llamaba chivata a la ex de su padre. Pero eso no fue todo, el inicio de la prueba semanal o los vídeos de Koala hablando de sus compañeros, avivó la tensión en la casa de Guadalix.

Koala, ¿falso?

Las imágenes del cantautor hablando sobre sus compañeros no han gustado mucho al resto de concursantes. A pesar de que ya algunos decían que era un falso, sus declaraciones detrás de las cámaras hablando del resto no ha sido plato de buen gusto para algunos. Para Suso ya quedan demostradas sus sospechas: Koala es un falso.

Miriam contra Aurah

A la hora de que cada uno diera su defensa del porqué uno de ellos debe abandonar la casa, Miriam ha encendido la primera mecha contra Aurah, estallando en argumentos contra ella: “Debe ser expulsada Aura porque es una vaga, no me aporta absolutamente nada. Es una persona que ha faltado al respeto”, aclaraba la concursante más polémica de la edición.

Koala se posiciona

El turno de Koala fue para lanzar más dardos contra Aurah: “Yo prefiero que se vaya Aurah porque de todos los compañeros es la mas conflictiva con la comida”, fue una de sus declaraciones.

Aurah contra ambos

En el momento del tercer alegato, Aurah estalla contra ambos y dice sin tapujos por qué deben abandonar Koala y Miriam el concurso: “Yo quiero que se vayan los dos. Miriam no das más que problemas en la casa. Has nombrado a mi hijo. Eres una ‘busca vidas’ y ‘busca pleitos’. Has dicho muchas mentiras”, decía sobre la concursante peruana, a lo que añadió unas últimas palabras para el cantautor: “Y Koala eres un manipulador, calculador y frívolo. Te inventas cualquier cosa ante las cámaras. Te estás haciendo un guion”.

Miriam se salva

Miriam fue la concursante con menos votos de la noche. En la gala del jueves Aurah tendrá que enfrentarse a Koala, que saben dentro de la casa que tiene bastante apoyo. A pesar de que la concursante canaria está algo nerviosa, no todo está perdido. Habrá que esperar a la gala del jueves para saber si Aurah podrá disfrutar una semana más de Suso o abandonar Guadalix.

