Makoke se enfrentó a Miriam en la semifinal de GH VIP para arreglar los asuntos que tenían pendientes

El nombre de Carlos Lozano sigue resonando entre las paredes de la casa. A una semana de la gran final de GH VIP 6, Makoke se presentó en Guadalix para zanjar las cuentas pendientes con Miriam.

Makoke le tendió la mano

La ex mujer de Kiko Matamoros necesitaba saber por qué Miriam fue así con ella: “¿Qué te pasaba conmigo? Yo nunca te provoqué. Te tendí la mano desde el primer día”, dijo, pero la ‘Reina Inca’ no opinó lo mismo: “Tampoco me tendiste la mano. Me hablaste cordialmente y ya está”, aseguró.

Faltas de respeto pasadas

“Me faltaste al respeto, con el tema de madrastra”, le recordó Makoke. Con el visionado de los vídeos, Miriam agachó un poco las orejas y pidió disculpas reiteradas veces: “Quizá mis formas no fueron adecuadas y te pido disculpas”.

Los problemas se quedan en la casa

Makoke estaba dispuesta a olvidar: “Las cosas que pasaron en la casa se quedan en la casa. Tampoco quiero ser tu amiga fuera de la casa, pero tampoco quiero ser tu enemiga”, sentenció.

El arrepentimiento de Miriam

La concursante peruana no paró de mostrar lo arrepentida que estaba por ciertas palabras y formas hacia Makoke cuando sacó el tema de Carlos Lozano. Sin embargo, sí que hay cosas de la ex de Kiko Matamoros que siente que estaban justificadas: “Yo me arrepiento tener que haber involucrado a mi ex pareja. Estaba fuera de sí”, dijo. Mientras tanto, Makoke seguía pidiéndole explicaciones de qué hizo ella en la casa para que Miriam se metiera con su persona: “Defiendes lo indefendible hasta el punto de cargarte tú el bulto. Porque Suso ha reconocido aquí que Makoke hacía las tareas por él. Llegar a ese punto de protección no es bueno. En reiteradas oportunidades defendías la malcriadez de las personas“, dijo la ‘Reina Inca’.

La opinión de Carlos Lozano en el exterior llega a Guadalix

Las palabras de Carlos Lozano desmintiendo lo que dijo Miriam en la casa sobre él y Makoke, no gustaron a la concursante: “Me siento bastante indignada conmigo misma por ver esas imágenes. Me arrepiento totalmente, no fue el momento apropiado… pero yo hablé la verdad. Me sorprende que ese señor diga que odio a Makoke. Él es el menos apropiado para decir que odio a alguien, porque me lo contó él. Me equivoqué, pero yo no hablo mentiras“, sentenció.

Mónica no quiere hablar

“Yo no tengo nada que decir. Ya ha hablado Makoke y yo estoy de mera espectadora. Me parece que Makoke está siendo bastante elegante, diciéndole las cosas de manera suave para que no le influya a un paso de la final”, comentó en el plató a Jorge Javier.

¿Caso cerrado?

Jorge Javier le preguntó a Makoke si para Carlos Lozano el tema ya ha quedado zanjado: “Yo creo que sí está zanjado. Al principio estaba más enfadado, pero de ese tema ya se sabe la verdad. Yo ya estoy tranquila…”.

¿Posibles amigas?

Makoke no quiere recordar lo que ha pasado en la casa, y espera tener una mejor relación con Miriam: “Quiero zanjar toda esta polémica. Que se quede dentro de la casa y que fuera podamos tener una relación cordial”, dijo la ex de Kiko Matamoros a una Miriam más tranquila y agradecida que de costumbre: “Quiero volver a agradecer a Makoke ese detalle y esa humildad“.

