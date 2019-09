Durante la segunda gala de ‘GH VIP 7’, Raquel Salazar y Jorge Javier Vázquez protagonizaron un tenso enfrentamiento. La madre de Noemí Salazar se quejaba del trato de favoritismo que había hacia ciertos concursantes y el presentador la animaba a abandonar el programa. Tras la discusión, la de ‘Los Gipsy Kings’ se ha vuelto a pronunciar.

«Tengo mi conciencia muy tranquila. No he dicho nada. Sé que necesitan personajes nuevos», se justificaba la madre de la concursante en sus stories de su perfil oficial de Instagram.

Mientras tanto, en Telecinco salen en defensa del presentador. “Se pregunta a los protagonistas de las tramas. Raquel que hace tele sabe perfectamente dónde estamos, pero le parece que no se habla suficiente en el reality. Pero no es solo lo que sucede en el reality, lo estamos viendo desde hace mucho tiempo, son las tramas que suceden alrededor…», comentaba.

El rifirrafe entre el presentador y la madre de Noemí Salazar comenzó por culpa de un error. «El problema es que veo que es todo siempre igual. Cuando digo algo es que veo que se le da el protagonismo siempre a los mismos. Yo sé que a ti como te dé por uno… Vengo a apoyar a mi hija porque es su sueño, no el mío. Pero no me siento apoyada. Siento que no me dan mi sitio», explicaba Raquel. El de Badalona quiso restar importancia a sus palabras: «Hombre, decir siempre cuando llevamos dos galas», bromeaba.

