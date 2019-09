“Kiko y Belén Ro, que no os he hecho ni caso. Soy imbécil. Es un trepa y lo que quiere es estar ahí porque no encuentra su sitio", ha indicado la de 'Sálvame'.

Los concursantes de la nueva edición de ‘GH VIP’ se están habituando dentro de la casa más famosa de la televisión. Ni 72 horas han pasado, y hay algunos habitantes que ya han protagonizado alguno que otro encontronazo.

Tras la pasada gala del jueves, la colaboradora de ‘Sálvame’ y Hugo Castejón protagonizaron un tenso encontronazo. Ximénez se ha mostrado muy molesta con el ex de Marta Sánchez y no ha evitado hablar de la situación con el Maestro Joao e Irene Junquera. “Yo creo que me voy a ir. No tengo edad para esto”, decía.

“Kiko y Belén Ro, que no os he hecho ni caso. Soy imbécil. Es un trepa y lo que quiere es estar ahí porque no encuentra su sitio. ¡La víctima soy yo!», exclamaba Mila. Castejón y la de ‘Sálvame’ tuvieron una discusión después de que al cantante se le preguntara por un tema personal que le escocía mucho y respondió con la misma moneda. “Lo de sacarme lo de hace veintitantos años… Me lo dijeron, no te acerques que es malo”, argumentaba.

