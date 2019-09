‘GH VIP 7’: Mila Ximénez explota y amenaza con abandonar la casa

Mila Ximénez, primera concursante confirmada de ‘GH VIP 7’, ha entrado en la casa con la mejor de sus sonrisas, dispuesta a vivir una gran experiencia en el que es el segundo ‘reality’ de su vida. Sin embargo, pocos minutos después de comenzar el concurso, la colaboradora se ha enfadado con la dirección del programa y ha amenazado con marcharse. Y eso, sin haber casi pisado las cuatro paredes de Guadalix de la Sierra.

La colaboradora de ‘Sálvame’ es una de las concursantes más poderosas de la séptima edición del ‘reality’. Carismática, sin pelos en la lengua, animal televisivo. Tiene todos los ingredientes para garantizar que su paso por el concurso tenga mucho sabor. Ella misma ha reconocido que «a veces soy una apisonador». Dicho y hecho. Nada más entrar en la casa, se ha pillado un monumental cabreo.

El enfado de Mila tuvo lugar cuando, acompañada de El Cejas, intentó entrar en la casa. Los dos intentaron abrir la puerta, pero ésta no abría. Jorge Javier Vázquez les explicaba que se había quedado atascada y que tendrían que entrar por la gatera. Así fue cómo perdió los nervios y se negó a someterse a lo que le pedían. El ‘youtuber’ estaba dispuesto a entrar por la pequeña rendija, pero Mila se negó rotundamente.: «Ya me imaginaba algo así. Me niego a reptar y arrastrarme. ¡Que no lo hago! ¡No pienso entrar a gatas! No voy a romperme la espalda entrando… Además se me puede romper el balón gástrico ¡A la mierda!».

«¡Ya tengo que entrar cabreada al concurso!», se quejaba Mila. «Yo me voy mañana, ya te lo digo. No tengo edad para vivir en un búnker y compartir cama. No he venido aquí para sufrir», decía al presentador, quien no se tomó nada en serio sus amenazas. «Al menos has dicho que te vas mañana, no hoy», bromeaba.

Superado su momento de crisis y exclamaciones varias, Mila entró en la casa. Allí vivió un feliz reencuentro con Antonio David Flores, que fue el primero en poner un pie en la residencia. El exyerno de Rocío Jurado tuvo un comienzo verdaderamente histórico en el ‘reality’, ya que antes de cruzar el umbral de la puerta recordó su dura batalla legal contra Rocío Carrasco.

