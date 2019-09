Seis días después de haber entrado en la casa de Guadalix, Mila Ximénez vuelve a estallar ante la presión que está viviendo en ‘GH VIP 7’. «No quiero continuar», ha asegurado.

Mila, entre las cuerdas: «No sé hacer el concurso»

Los primeros días de encierro en la edición para ‘celebrities’ de ‘Gran Hermano’ se está convirtiendo en una pesadilla para la colaboradora. No lleva bien la convivencia, ni la presión a la que se siente sometida por ser una de las concursantes más conocidas del ‘reality’. Todo ello, sumado a su enfrentamiento con Hugo Castejón, ha terminado por ponerla en una situación límite. Y en la gala del pasado 17 de septiembre ha pedido a la audiencia que la nomine. «Este concurso está perdido para mí. No voy a llegar a la final ni voy a ganar. Si estoy con ellos son unos pelotas. Si me separo de ellos, voy a mi aire. Quiero que me nominen. No sé hacer el concurso».

Enfrentada con Hugo Castejón

Su enfrentamiento con Hugo Castejón, ex de Marta Sánchez, no ha hecho más que añadir más leña a la ya de por sí encendida hoguera de la colaboradora. «Mila me parece una rival digna», ha explicado el cantante. «Este señor busca poner a todo el mundo en su contra. Si cocino, quiero ser protagonista, si no cocino soy una vaga… Ya no sé qué hacer para borrar el hashtag de que soy la abeja reina y que todos siguen a Mila«, ha explicado la sevillana. «El mensaje subliminal de este señor es que todo el cariño que me tengan a mí es porque me quieren hacer la pelota. Lo que quiere conseguir es que a lo mínimo que yo me equivoque haya conflicto».

«Tengo unas pintas de mierda»

«Yo no me he acercado a nadie. He cocinado, he fregado, no he pedido mi ropa… Tengo unas pintas de mierda. Mira qué pintas tengo para las galas. Y mira que ando con pies de plomo. Yo dije el domingo que entro con un hándicap y sigo con ese hándicap», ha detallado. Mila, al límite, sigue decidida a marcharse del concurso donde entró como una de las grandes promesas para llegar a la final. ¿Resistirá o acabará dejando la casa?

