‘Gh VIP 7’: Máxima tensión entre Antonio David Flores y Alba Carrillo

La tensión entre Antonio David Flores y Alba Carrillo promete convertirse en una guerra abierta dentro de la casa de Guadalix. El ex de Rocío Carrasco y la ex de Feliciano López se han enfrentado muy duramente al sacar los trapos sucios del pasado.

Nada más entrar en la casa, Antonio David y Alba vivieron su primer encontronazo. La modelo defendía a capa y espada a sus amigos Rocío Carrasco y Fidel Albiac, dejando clara su postura. Poco después, la modelo compartía sus opiniones sobre el andaluz con algunas de sus compañeras. «Dijo que mi novio me había dejado. Yo este chico no sé si tiene buen fondo. Él dice que yo tengo prejuicios con él porque es el ex de Rocío, pero no es así. Él los tiene conmigo porque se ha metido con mi tía y con mi madre».

Alba saca todos sus trapos sucios con Antonio David

Al entrar en la habitación, Antonio David escuchó parte de la conversación y ha intervenido. «Yo no vengo a hablar ni de mi ex ni de historias. Espero que esto sea un antes y un después». Alba quiso recordar lo que les distanció en el pasado. «Dijiste que mi tía repudió a mi madre porque se había portado fatal, y eso no es así. Te autorizo a que me digas lo que te dijo mi tía, ya que dices que habló contigo. Dijiste que mi novio me había dejado. Te lo has inventado. Es que lo dijiste cuando aún nos estábamos conociendo. Te lo inventaste».

Alba: «¡A mí no me amenaces!»

«Alba, estoy seguro de que ese comentario no lo hice de la forma que dices. Fue porque tu tía lo pasó muy mal, estuvo llorando y yo le cogí cariño estando en plató», explicaba Antonio David. «Procura no entrar en mi vida», le advirtió. Alba saltó y respondió: «A mí no me amenaces. ¡Cómo voy a mentir si no hablo de tu vida!».

«Alba necesita tener un enemigo en la casa»

«Su personalidad está más que retratada ya. Ella necesita tener un enemigo en la casa y ese enemigo soy yo. Necesita un enemigo para retroalimentarse y seguir ahí. Me parece demasiado pronto para tener broncas. Yo estoy en otro rollo», comentaba el padre de Rocío Flores a sus compañeros terminada la bronca con Alba. «No pretendo llevarme mal con ella, pero es complicado».

