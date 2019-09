‘GH VIP 7’: Guerra entre Rocío Flores y Sofía Suescun

Rocío Flores ha entrado con fuerza en el mundo de la televisión. A sus 22 años, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco tiene claro por qué se ha sentado en el plató de Telecinco. «Estoy aquí para defender a mi padre y a mi familia». Y es justo lo que ha hecho. En una conversación con Sofía Suescun, le ha puesto lo puntos sobre las íes a la navarra.

Sofía Suescun quiso hablar de una cuestión particular con Rocío Flores en pleno directo. «Ayer me fui sin decir nada. Era tu primer día en televisión y no te quería molestar. Pero quiero decirte que me duele que se tache a Kiko de oportunista. Sobre todo cuando tu padre ha vivido de hablar de Rocío…».

Tras el ataque a la yugular por parte de Sofía, una pausada Rocío respondía, sin pestañear. «No voy a entrar en tu juego de la provocación». Tajante y sin mostra muestra alguna de nerviosismo, la joven le dijo a Sofía: «Las pruebas de tu provocación las tienes en el video de presentación de Kiko. ¿Te parece normal llevar el pijama de Gloria puesto?».

«Eso es otro tema», respondía la exganadora de ‘Supervivientes 2018’. Jorge Javier Vázquez, atónito ante la conversación que se estaba produciendo delante de las cámaras, no pudo evitar intervenir. «Pero, ¿el mismo modelo de pijama? ¿o el mismo pijama?». Rocío aclaraba: «El mismo». «Yo no uso pijama y tenía que grabar el video de presentación y estaba ahí el pijama… No lo hice por ningún fin de nada. Es que no tenía pijama. Yo no tengo ropa de casa.», explicaba la novia de Kiko Jiménez. El presentador, entre risas, comentó: «Conociéndote como te conozco, si has hecho eso ha sido a propósito».

«¿y Gloria Camila qué opina de esto?», preguntaba Jorge Javier a Rocío. «Todo lo que ha tenido que decir se ha visto en las redes sociales», ha zanjado la joven.

