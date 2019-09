No hagan planes el próximo miércoles 11 de septiembre por la noche porque a partir de las 22:00 horas arrancará la séptima edición de ‘GH VIP’. Mediaset ha decidido abrir fuego esta semana a lo grande. Y es que 24 horas después habrá otra gran gala. Doble o nada, esa es la mentalidad de la cadena. Este es el planning para la inauguración por todo lo alto de una nueva entrega, que se verá ligeramente alterado más adelante ya que las galas volverán a los martes y jueves habituales.

La fecha de estreno era uno de los secretos mejor guardados pero todo hacía presagiar que sería esta misma semana. De aquí al jueves queda por descubrir la identidad del resto de concursantes que convivirán en la casa de Guadalix de la Sierra durante los próximos meses, y que se unirán a los 9 que ya hay confirmados.

Una de las novedades más significativas es que las galas (martes y jueves) serán emitidas de manera simultánea por Cuatro y Telecinco, las dos cadenas más potentes de Mediaset, con el objetivo de acaparar una mayor cuota de pantalla. ‘GH VIP’ competirá directamente en audiencia con ‘Masterchef Celebrity’, que también estrena temporada este míercoles a la misma hora.

Todo lo que Estela Grande podría contar en GH VIP para hundir a la saga Matamoros

Cómo no, a los mandos volverá a estar Jorge Javier Vázquez, que vuelve a escena después de sus extensas e intensas vacaciones de verano. Un formato que al presentador le viene como anillo al dedo y con el que disfruta de lo lindo. Además, este año tendrá una pantalla circular en el plató para interactuar con los habitantes de la casa.

¡Estáis on fire con Nuria! ¡Así me gusta! 👏👏👏 ¿Quién dijo que en Twitter se hatea mucho? 😜 Os dejo por aquí su cartel oficial, que me lo estáis pidiendo muchos 😉 pic.twitter.com/ypKpUIStFF

— Gran Hermano (@ghoficial) 7 de septiembre de 2019