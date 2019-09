Saltan chispas en la casa más famosa de la televisión. Mila Ximénez y Hugo Castejón han protagonizado un tenso enfrentamiento en ‘GH VIP 7’ debido a varios episodios de su pasado.

Todo comenzó cuando la colaboradora de ‘Sálvame’ comentó la historia televisiva y de amor que hubo entre el cantante y Miriam Saavedra. Sin embargo, a Castejón no le sentó nada bien y contraatacó: «¿Por qué no hablas tú de Rodríguez Menéndez?». Esto provocó a la sevillana, que no dudó en contestar.

«Yo sabía que eras un gilipollas y un hijo de la gran puta. Esa cara de gilipollas que tienes no te la quiero ver», decía la colaboradora mientras que el resto de sus compañeros intentaban tranquilizarla. «No puedes pretender no recibir lo mismo. Lo que das, lo recibes. Te metes conmigo y te respondo», se justificaba Castejón. «Tenía la escopeta cargada», opinaba Kiko Jiménez.

Tras el tenso enfrentamiento, Castejón exigió que Ximénez le pidiera disculpas. Sin embargo, este comentario solo sirvió para avivar la discusión. «Una mierda para ti«, respondía la de ‘Sálvame’. «No veo que el hecho de que le pregunte algo, pueda justificar que actúe de esa manera y me insulte«, respondía el ex de Marta Sánchez.

