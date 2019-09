La gala de ‘GH VIP 7’ del pasado 12 de septiembre ha comenzado calentita para Jorge Javier Vázquez, que ha protagonizado un tenso enfrentamiento con Raquel Salazar, madre de Raquel Salazar.

La queja de Raquel: «Se le da el protagonismo siempre a los mismos»

El rifirrafe entre el presentador y la madre de Noemí Salazar comenzó por culpa de un error. El micro de Raquel quedó abierto, por lo que Jorge Javier pudo escuchar todas las críticas que hizo ‘en off’ sobre él. «¿Cuál es el problema?», le preguntó «El problema es que veo que es todo siempre igual. Cuando digo algo es que veo que se le da el protagonismo siempre a los mismos. Yo sé que a ti como te dé por uno… Vengo a apoyar a mi hija porque es su sueño, no el mío. Pero no me siento apoyada. Siento que no me dan mi sitio», explicaba Raquel. El de Badalona quiso restar importancia a sus palabras: «Hombre, decir siempre cuando llevamos dos galas», bromeaba.

Jorge Javier la anima a abandonar el plató

Sin embargo, Raquel insistía en seguir explicando por qué se sentía indignada. «No sé para qué me he puesto mi vestido rojo… Estoy súper aburrida si nadie habla conmigo. Ayer mi hija se hizo daño. Me dio igual que se manchara el vestido. Pero me dolió que se hizo sangre en las rodillas y nadie preguntó: ¿Estás bien?». Entonces fue cuando Jorge Javier cambió de actitud y se mostró más tajante. «Esto no va a llegar a buen puerto. Va a ir a peor». Y animó a Raquel a abandonar el plató si no se sentía cómoda: «Si no estás cómoda no deberías venir». «Yo no tengo tanta facilidad de palabra como tú, pero digo lo que pienso y ya está», respondía ella. «No me voy a levantar delante de las cámaras como si me echases por haber robado una camiseta. Me iré en la pausa».

Jorge Javier llama «tramposa» a Raquel

«No me gusta el juego tan sucio que estás haciendo ahora», decía Jorge Javier. «¿Cómo se puede ser tan tramposa y decirme ahora que te echo como si hubieras robado? Ahora soy yo el que no quiere absolutamente nada contigo».

«Es alucinante», dice el presentador

Tras la pausa publicitaria, Jorge Javier ha explicado a la audiencia. «He vivido un momento complicado. No puedo entender estas acusaciones que ha lanzado contra mí y cómo me ha lanzado improperios e insinuaciones. Me tiembla la voz. Es la única familiar que se ha quejado. Cada vez que venía a ‘Sálvame’ tenía buena relación con ella. Es alucinante lo que estamos viviendo».

