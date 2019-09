Antonio David Flores se ha derrumbado en la casa de Guadalix. Tras un enfrentamiento con Mila Ximénez, el ex de Rocío Carrasco se ha venido abajo y ha arrancado a llorar al punto de no poder contener el aire. Una crisis nerviosa en toda regla, fruto de los nervios y el bajo estado anímico con el que ha entrado en el ‘reality’.

Rocío Carrasco reaparece tras el aterrizaje de su ex y su hija en la televisión

Antonio David se rompe tras discutir con Mila

El ‘reality’ ‘GH VIP 7’ está destapando la delicada situación emocional de Antonio David, que ha vivido una situación muy dramática tras discutir con Mila Ximénez. Un cruce de comentarios de ámbito cotidiano dentro de la convivencia que ha terminado por derrumbar al exGuardia Civil. «Me has hecho un comentario tan feo y tan cruel para conmigo que me quedo alucinado. No se puede tratar a todo el mundo por igual. Aquí hay personas que nos conocemos desde hace mucho tiempo», ha dicho muy dolido a la colaboradora tras enfrentarse con ella. La sevillana le respondió: «Tienes la piel muy fina. ¿Yo te he faltado el respeto?». Al final ambos han hecho las paces y Mila le ha pedido disculpas: «¿Me puedes perdonar? ¿He estado muy desafortunada. He metido la pata hasta el fondo. A veces soy una cerda».

Máxima tensión entre Antonio David y Alba Carrillo

«Lo he pasado muy mal»

Nada más entrar en la casa de Guadalix, el andaluz reveló a sus compañeros de concurso lo difícil que ha sido su dura batalla legal contra su exmujer. «Me pedía cinco años de cárcel y una indemnización de 80.000 euros. Lo he pasado muy mal. Han sido muchos años de presión mediática por un juicio injusto que afortunadamente ha salido bien». En los últimos tres años, apenas ha aparecido en los medios de comunicación. Sin fuente de ingresos fija, también ha tenido que hacer frente a serias dificultades económicas. «He perdido cuatro o cinco kilos», confesaba a Mila Ximénez y Anabel Pantoja. Son horas bajas para el andaluz, cuyos nervios han aflorado en menos de una semana de encierro.

Los demonios de Rocío Carrasco regresan por culpa de Antonio David y Rocío

Su hija: «Los Flores somos muy llorones»

Rocío Flores, sentada en el plató de Telecinco, prestaba mucha atención a las desconsoladas lágrimas de su padre en Guadalix. No ha podido echarse a llorar al ver a su padre perder el control. «Lleva casi una semana fuera de su casa. Están todos a la defensiva«. Tampoco le ha extrañado verlo tan emocionado: «Los Flores somos muy llorones. Nos viene de familia«.

Rosario se moja sobre la guerra reabierta entre Rociito y su ex

«Espero que se le pase pronto»

«A él le ha dolido haberse enfrentado a ella. Le duele el hecho de que venga de Mila», ha explicado Rocío Flores. La joven, de 22 años, también ha destapado recientemente los duros episodios vividos a raíz del enfrentamiento entre sus progenitores. «Han sido los años más duros de mi vida», explicaba, «pero lo más importante es que toda la familia está unida». La joven ve a su padre «de bajón» y espera «que se le pase pronto y se centre en disfrutar del concurso».

Rocío desvela cómo vive su renovada fama en televisión