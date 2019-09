4 El peor día de su vida: cuando fue denunciado por supuesto maltrato

Jorge Javier Vázquez le preguntó cuál había sido el peor día de su vida. Y su relato resultó desgarrador. «Yo estaba en el juzgado por una denuncia de mi ex mujer. Terminé de declarar y vino una funcionaria y me preguntó: ¿Es usted fulanito? Me dijo que era de violencia de género y tiene que acompañarme arriba. Cuando subí vi a dos guardias civiles, pensaba que el fin de semana dormía en el calabozo. En ese momento hubo un antes y un después en mi vida. Pensé que esa iba a ser mi sentencia definitiva, mi condena. Estaba tan nervioso que no sabía ya ni lo que firmaba. Pregunté si esos dos guardias civiles eran para mí. Cuando salió la juez me hizo preguntó: ¿Sabe usted por qué está aquí? Su mujer le ha puesto una querella por un delito de violencia de género, de maltrato físico y maltrato psicológico. A partir de ahí estos últimos años han sido muy difíciles. Sin trabajo…».

