‘Gh VIP 7’: Antonio David Flores relata su drama con Rocío Carrasco

En sus primeras 24 horas dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, Antonio David Flores ha relatado el infierno que ha vivido durante su batalla legal contra Rocío Carrasco, que se ha recrudecido en los últimos tres años. Un periodo muy difícil en el que ha estado alejado por completo de la televisión, viviendo de los ingresos de su mujer, Olga Moreno, y azotado por constantes querellas por parte de su exmujer.

«No lo he pasado bien»

«No lo he pasado bien. Ahora estoy bien. Si no, no hubiera podido entrar. Estoy con mucha fuerza», ha relatado el ex Guardia Civil a Mila Ximénez y Anabel Pantoja. Como consecuencia de sus preocupaciones, Antonio David ha perdido peso: «En los últimos tres años he perdido 3 o 4 kilos. Y ya no hay manera de cogerlos de nuevo». Durante su primer día en la casa, no podía reprimir las lágrimas. «Llevo toda la tarde llorando».

Mila, sobre Rocío Carrasco: «No sé qué le pasa»

«La conozco desde pequeña, pero no sé qué le ha pasado. No descansa», comentaba Mila al escuchar el testimonio del andaluz. «Yo nunca, por nada del mundo, me separaría de mis hijos o de mis nietos».

También habló de Rocío Carrasco con Alba Carrillo

Antonio David también recordó a Rocío Carrasco en su primer encuentro con Alba Carrillo, quien se ha posicionado desde un principio a favor de su amiga Rociíto. «Sois amigas desde hace cuatro años. Y porque te invitó a esa boda en la que invitó a tanta gente para poder vender la exclusiva«.

Rocío Flores evita hablar del conflicto entre sus padres

Rocío Flores, al tanto de los comentarios de su padre sobre su madre, no ha querido hacer declaraciones al respecto. «Es un tema tan incómodo que no quiero entrar. Es una cosa entre ellos dos y me voy a mantener al margen».

«Duermo muy tranquilo por las noches»

Aunque lo ha pasado muy mal, Antonio David ha asegurado que duerme «muy tranquilo por las noches porque mis tres hijos duermen conmigo en casa». También ha querido dejar claro a sus compañeros: «No vengo a hablar de mi ex ni historias».

