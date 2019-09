‘GH VIP 7’: Anabel Pantoja roba unas bragas a Noemí Salazar

De tal palo, tal astilla. Anabel Pantoja ha emulado a su tía y en sus primeras 24 horas en la casa de Guadalix de la Sierra ha cometido un pequeño hurto… tal y como hizo su tía, Isabel Pantoja, que robó una lata de comida en ‘Supervivientes 2019’.

El robo de Anabel

Jorge Javier Vázquez ha preguntado a la colaboradora: «¿Has robado algo?», ante la mirada sorpresa de sus compañeros. La sevillana, extrañada, no entendía la pregunta. «Pues, no. A menos que yo recuerde». Al final, ha caído en la cuenta: “Ahhh me acabo de acordar”.

Se queda con unas bragas… y no piensa devolverlas

Anabel ha confesado que le cogió unas bragas a Noemí Salazar cuando el programa les retuvo la ropa. Pero quiso dejar claro que lo hizo por «superviviencia». Y, como sigue sin ropa, le ha dicho a su compañera que piensa seguir con ellas. «Fue ayer cuando cogimos la ropa… Las quiero guardar hasta que volvamos a la casa y tenga mis cosas porque yo me cambio las bragas siempre».

Noemí: «Ahora ya quédatelas»

Atónita, Noemí Salazar no daba crédito a lo que había hecho Anabel: «¡Que me han robado las bragas!». Y se ha tomado con mucho sentido del humor la sustracción de su ropa íntima: «Ahora ya quédatelas, ya está», le ha dicho la reina del brillo.

Tras los pasos de su tía Isabel

El robo de las bragas por una cuestión de «supervivencia» de Anabel recuerda bastante al de Isabel Pantoja cuando se guardó una lata de »chopped’ en ‘Supervivientes’. Entonces, la tonadillera también fue pillada y destapada por Jorge Javier. La cantante, al igual que su sobrina, explicó que lo hizo por un motivo de peso.