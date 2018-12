Mónica Hoyos: “Si no me hubieras metido a Miriam hubiera estado más feliz”

La expulsión de Mónica Hoyos de GH VIP no estuvo exenta de emociones. Después de enfrentarse en un último cara a cara con Miriam Saavedra, tuvo que contestar a las preguntas de Jorge Javier en la entrevista. La ‘Reina Inca’ y Carlos Lozano, fueron algunas de las cuentas pendientes que tuvo que resolver en el plató.

La opinión de Jorge Javier

Mónica Hoyos llegó al plató entre abucheos y aplausos, afirmando que no ha cumplido sus expectativas dentro del ‘reality’ y que ha sido un concurso muy incómodo para ella. Jorge Javier, deseaba opinar sobre su trayectoria dentro de la casa: “Yo he hecho una reflexión hoy en la reunión. Para mí has sido una de las protagonistas indiscutibles de gran hermano 6. Tus pasos por los platós no me gustaban, no me gustaba tu actitud… pero te he cogido cariño en Gran Hermano VIP, porque he visto a una mujer muy destruida y probablemente muy equivocada”, comentó, añadiendo que Mónica se ha creado una realidad que en el fondo le hace daño a ella misma.

Entrar a GH VIP ha sido por su hija

Mónica Hoyos asumió el reto pensando en su hija Luna: “Para mi siempre ha sido prioritario que mi hija esté bien, y eso ha conllevado un sacrifico extra que yo he querido. Y estoy muy contenta de ello. Las cosas que han pasado con Miriam son cosas extra a parte, pero realmente no va con ella la cosa”, apuntó.

No consigue arreglar las diferencias con Miriam

La presencia de Miriam en la casa le recordaba constantemente al enfrentamiento que tuvo con Carlos Lozano: “Si no me hubieras metido a Miriam hubiera estado más feliz. Me recordaba todo el tiempo a esa visita, para mi muy desagradable”, comentó. A pesar de todo, algo ha aprendido de la experiencia: “Me ha servido para ser mas fuerte”.

Las palabras de Carlos Lozano le duelen

Ver las actitudes de Carlos Lozano hablando de ella en los platós quizá haya sido una de las cosas que más le ha dolido. Después de ver los vídeos de su ex criticando su concurso, Mónica estuvo a punto de derrumbarse: “Me da pena porque recuerdo que en su edición, que quedó como un grande, lo defendí con uñas y dientes, porque me daba la gana. Lo hice porque me salió del alma. Consideraba que de verdad lo estaba haciendo bien”, dijo aguantándose las lágrimas, donde añadió las palabras más duras hacia él: “Que le fuera bien a él significaba que le iría también bien a mi hija. Me da tristeza ver que esto no ha sido de recibo. Tendrá sus motivos, me da pena. No se trata de amor, ni de despecho, ni de sexo… Se trata de una persona que de verdad consideraba muy grande. No me lo esperaba”, sentenció.

Le manda un mensaje a cámara

“Espero que estés bien. Que hayas estado en contacto con quien debes estar. Yo siempre te he tenido el aprecio que te he tenido, que no ha sido amor, ni despecho… Desde aquí sabes que no era eso, era otro tipo de relación. Yo he hecho lo que he podido, y mi carácter a veces habrá hecho que la gente no lo entienda, pero tú a mí sí”, dijo rotundamente, finalizando así el tema de Carlos Lozano.

