Mónica Hoyos se queda a las puertas de la final de GH VIP

La batalla de GH VIP entre Mónica Hoyos y Miriam Saavedra llega a su final. En la pasada gala del jueves por fin las dos concursantes más polémicas de la edición descubrieron de qué lado estaba la audiencia. Después de un duro repaso de la trayectoria de ambas en el concurso, Mónica Hoyos abandonó la casa de Gran Hermano VIP.

Los espectadores lo tenían claro

El pistoletazo de salida de la gala ya mostraba unos resultados bastante desmarcados. La última persona expulsada de la edición tenía el 67,4% de la audiencia en contra.

Mónica lo tenía claro

Mónica llevaba toda la semana concienciándose sobre su expulsión. Ella lo tenía tan claro que no estaba apenas nerviosa: “Estoy tranquila, estoy bien, estoy contenta. Sé que me voy a ir yo”, dijo. Jorge Javier aprovechó para preguntarle a Miriam si le daría pena que se fuese Mónica Hoyos, una pregunta irónica por parte del presentador que la ‘Reina Inca’ contestó sin pensar: “Ninguna pena. Es una persona que no me aporta nada”. Los abucheos que llegaban desde plató cuando Mónica intentó hablar de nuevo, hizo que ella perdiera las ganas por expresarse: “Bastante he aguantado estos 3 meses. Parece que cada vez que hablo nadie está de acuerdo ¡ya está bien!”, dijo, a lo que Jorge Javier añadió que los abucheos ya han perdido el sentido a estas alturas.

El último cara a cara

Antes de que Jorge Javier comunicara quién se quedaba a las puertas de la final, Mónica y Miriam tuvieron que enfrentarse a toda la trayectoria de ambas en la casa. La discusión sacó de nuevo el pasado; acusaciones, reproches y Carlos Lozano.

Mónica es expulsada

El final de su concurso quizá suponga un alivio para la concursante. Mónica Hoyos deja atrás las disputas y la continua guerra con Miriam después de tres duros meses para la concursante. La ex mujer de Carlos Lozano tenía claro que se iba y se mostró muy tranquila al abandonar la sala de expulsiones. Para muchos, la final perfecta era con Koala y Miriam juntos, y parece que lo han conseguido.

