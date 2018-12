1 La vida después de Gran Hermano

Las dos tienen claro que fuera de la casa pasarán página. Para Mónica Hoyos los tres meses en la casa han sido demasiado: “Cada una hará su vida. La salud está primero que nada. Este tema me ha dolido en un montón de cosas. No es un rencor hacia ella, es un tema mucho más allá e importante, y por eso no se me he olvidado de un día para otro”. Miriam, deja el odio de lado o solo tiene ganas de que toda la trifulca acabe: “No la odio. No siento nada. Me es indiferente. Me gustaría que esto se acabe ya. Para qué seguir con lo mismo”, sentenció.

Tendremos que ver si los propósitos de ambas se cumplen, porque la final está tan cerca que ambas volverán a verse pronto la cara fuera de Guadalix. ¿Solucionarán sus diferencias?