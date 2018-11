1 En el plató opinan

La expulsión de Tony ha afectado a algunos ex concursantes y no tanto a otros. La madre del concursante se siente orgullosa del concurso que ha hecho, por los valores y respeto que ha mostrado. Makoke no podía quedarse en silencio: “Me da mucha pena”, comentó, ante una Verdeliss contenta por sus compañeros que siguen una semana más en la casa. Aun así, ha admitido que Tony ha sido buen concursante.

Viendo los resultados de esta última expulsión, parece que Miriam y Koala van directos a la final. Veremos cómo acaba el juego.