Asraf a Miriam Saavedra: “Eres una copia barata de Carlos Lozano”

Si hablamos de polémica en GH VIP, probablamente esté en medio Miriam Saavedra, el ojo del huracán de prácticamente todas las discusiones de esta edición. Hace una semana veíamos a Asraf estrechando lazos con Miriam y Koala, un acto que se etiquetó como estrategia por parte de la audiencia. En el pasado programa del límite 48 horas, las discusiones volvieron en el directo, donde el concursante Mister Universo lanzó duros ataques hacia la ‘Reina Inca’.

La copia de Carlos Lozano

Asraf lo tiene claro: Miriam es una copia barata de Carlos Lozano. Las actitudes provocadoras—según sus compañeros—de la concursante, recuerda a actitudes de su ex. El concurso del ex novio de la ‘Reina Inca’ fue similar, donde media casa no quería ni verle, pero sin embargo llegó a la final. “La gente siempre aprovecha el momento de la gala para saltar, me refiero a Mónica y Asraf. Siempre metiendo mierda”, comentaba Miriam cabreada, a lo que el concursante de origen marroquí añadió: “Mierda no, es la realidad”. El concursante no quiso perder la oportunidad de justificar el porqué le parece la concursante una copia de Carlos Lozano: “Carlos Lozano tuvo a toda la casa en contra de él. Y ella lo que hace es poner a todos en contra, pinchando, discutiendo… Yo me acerqué a ellos y me echaron”, sentenció.

[Leer más: Jorge Javier a Isa Pantoja: “¿Estás embarazada?”]

Mónica y Miriam: la batalla eterna

Asraf no ha sido el único que se ha enfrentado a la ‘Reina Inca’. Mónica Hoyos lo tenía claro: “Le estas copiando el concurso. No le llegas ni a la suela del zapato. Tienes que pasar mucho para llegar a tener su trayectoria”, le espetó la concursante a Miriam.

Miriam, ¿ganadora o no?

Para Mónica Hoyos, la concursante no tiene perfil de ganadora: “Para mí no lo es, porque en este programa no ha sido una gran hermana. Ella ha sacado puntilla, ha discutido con todos los compañeros por motivos absurdos, ha sacado todo el lado sucio de todos… Lo que pasa que con su dictadura se piensa que puede vacilar al mundo”, comentaba la concursante sobre Miriam Saavedra. Miriam, no se pudo quedar callada: “Eres muy mala. Tienes muy pocos argumentos”.

A semanas de la gran final del concurso, las apuestas están sobre la mesa. La final ideal con Mónica y Miriam está en el sueño de muchos. Sin embargo, a las puertas de las últimas nominaciones, Mónica Hoyos tiene todas las papeletas de exponerse al público. ¿Llegará a experimentar lo que es estar nominada?

Más contenido .....