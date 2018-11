2 La familia de Mónica Hoyos retumba en la casa

A Mónica le quemaba la lengua y no ha podido contenerse. Ante las acusaciones de la ‘Reina Inca’ de que ella le ha hecho el triple de daño, Mónica estalla: “Has destrozado una familia”, espetó, pillándole a Miriam por sorpresa: “Yo nunca he destrozado una familia. La señora no sabe qué sacar. Me río, no tienes nada que sacar”, le contestaba la concursante peruana.