Asraf rompe a llorar a las puertas de la final de GH VIP 6

Son las primeras lágrimas que vemos derramar en un concursante por ser expulsado. Asraf, cuarto finalista de GH VIP, no consigue hacerse un hueco en la final, una decisión de la audiencia que no se esperaba. Además, el concursante a lo largo de la gala se tuvo que enfrentar a varios momentos críticos, como la pérdida de su amistad con Suso.

Asraf verá la final desde plató

El público lo tenía claro: Asraf no debía ser finalista de GH VIP, una decisión que no se esperaba.

Leer más: Makoke se enfrentó a Miriam en la semifinal de GH VIP para arreglar los asuntos que tenían pendientes

Asraf destrozado

El concursante se sinceró con Jorge Javier, diciéndole que pensaba que podía ganar el concurso: “Quería ganar”, admitió. Además, acababa de tener un rifirrafe con Suso que hizo que la confianza entre él y su amigo se debilitara.

Suso se queda solo

La gala fue la noche de las cuentas pendientes. La visita de Aurah a la casa y los vídeos de sus comentarios hacia ella, hicieron que Suso se decepcionara con él, perdiendo confianza e ilusión por la amistad de ambos: “Si eres mi amigo debes aceptar a mi novia. Sabes que era mi apoyo en la casa”, dijo. Las duras palabras de su fiel amigo le afectaron profundamente.

Leer más: Miriam Saavedra y Koala no pasan por el mejor momento de su amistad

El veleta

El resumen de cómo se le ha visto fuera lo dijo claramente Jorge Javier: falso y traicionero. El concursante, no perdió la oportunidad para defenderse: “No me lo considero. He tenido situaciones que sí se ha podido ver pero no se han cambiado por estrategia”, comentó. Ante sus justificaciones, sus compañeros no le creían. Makoke se pronunció: “Es que no me creo nada de lo que dice”, a lo que él contestó: “Yo no he venido aquí para que me creas. A mí no me importa si me crees o no”, le dijo molesto.

Isa Pantoja sigue negando su beso

Asraf siguió defendiendo sus besos debajo de las sábanas, pero Isa seguía negándolo. El eterno tira y afloja no sabemos cuándo acabará.

Una despedida más serena

Cuando se despidió de sus compañeros, Asraf se mostró más tranquilo y agradable. Su amistad con Suso ha quedado abierta. Ambos se pidieron perdón y solucionarán las cosas fuera: “Perdona si antes he estado demasiado frío”, le dijo Suso, a lo que Asraf aprovechó para echarse parte de culpa: “Tranquilo, también la he cagado”.

Más contenido .....